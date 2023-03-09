Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme

Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan yapılarda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca elektronik ortamda belirleniyor.

Yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerdeki ihmallerine karşılık idari ceza uygulanıyor. Buna ilişkin esasların düzenlenmesi için mevcut Tebliğ hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, yapı denetim kuruluşu, elektronik ortamda görevlendirildiği yapı için kendisinden kaynaklanan nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalamaz veya yapıya ilişkin bilgilerin kontrolünü doğru yapmayarak yapı ruhsatı alındıktan sonra hatalı görevlendirmeye neden olduğu anlaşılırsa 60 veya 90 gün süreyle sıralamalardan çıkarılacak, bu süre zarfında yeni iş üstlenmesine izin verilmeyecek.