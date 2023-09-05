Yanlışlıkla hesabına yatırılan 500 bini iade etti!

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Orhan Şanlı'nın banka hesabına cumartesi gecesi 500 bin lira para geldi.

Sabah saatlerinde Şanlı'yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı paranın iade edilmesini talep etti. Banka ile irtibata geçen Şanlı, kendisini arayan kişinin doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine geri gönderdi.

Şanlı, cumartesi saat 01.00'de bir kişinin hesabına 500 bin lira para gönderdiğini ifade etti.

Saat 06.00 gibi telefonunun çaldığını anlatan Şanlı, "Telefondaki kişi hesabıma yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi, miktarını söylemedi. Sonradan hesabıma baktım, hesabımda 500 bin lira görünce şaşırdım." dedi.

Şanlı, kendisini arayan kişiye telefonla dönüş yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Parayı hafta sonu gönderemem dedim. Pazartesi banka ile görüşürüm öyle gönderirim dedim. O da 'tamam' dedi. Pazartesi bankaya geldim. Parayı teslim ettim. Parayı teslim ettiğim için çok teşekkür etti. Hatta harçlık olsun diye 300 lira göndermiş. Bu bir insanlık görevi. Şimdiye kadar haram yemedik, inşallah bundan sonra da nasip olmaz."