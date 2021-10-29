TESK'ten esnaf için "ticari akaryakıt" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafa ticari akaryakıt uygulaması önerisinde bulundu.

Palandöken akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A'dan Z'ye tüm ürünleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Palandöken bu yıl benzine 1 lira 20 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 84 kuruş zam yapıldığını ifade etti.

Akaryakıt zamlarının, yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyeti artırarak kazancın azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Palandöken, "Esnafımız zamlar karşısında zorlanırken fiyatları vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu an en önemli beklenti haline geldi” şeklinde konuştu.

MALİYET ARTIŞINA ÇÖZÜM

Palandöken, zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin de önemli maliyet kalemlerinden olduğunu, bu ücretlerin, salgının etkileri tamamen azalana kadar esnaftan alınmaması gerektiğini belirtti.

Salgın süresince bu geçişler nedeniyle gelen cezalar ve bu cezalardan doğan icraların da durdurulmasını talep eden Palandöken, "Şoför esnafımızın maliyetini artıran durumların çözülmesi, vatandaşın da cebini doğrudan etkiler. Esnafımız maliyetleri artmadığı sürece hiçbir ücrete zam yapmaz. Dolayısıyla piyasalarda fiyat artışlarının müsebbibi olarak gösterilen esnafımızın bu zan altında kalmaması için ticari akaryakıt ve zorunlu köprü otoyol geçişlerinde destek verilmeli” dedi.