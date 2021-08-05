Yangın etkisini yitirdi, Kemerköy Santrali'nde tehlike azaldı

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu.

Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı.

Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

YANICI MADDELER GÖMÜLDÜ

Önlem amaçlı boşaltılan santralde, hidrojen tankları suyla doldurulmuş ve yanıcı maddelerin bir kısmı taşınmış; bir kısmıysa gömüldü. Öte yandan santralde bulunan görevli personel tahliye edildi.

ELEKTRİK HATLARI PATLADI

Santralin içindeki elektrikler kesildi ancak alevler nedeniyle elektrik hatlarında patlamalar yaşandı. Santralin içine doğru yaklaşan alevlerin tesislerde bulunan elektrik hatlarını patlatmasıyla çevreye ışıklar saçıldığı gözlendi.

TERMİK SANTRALİN PATLAMA RİSKİ OLMADIĞI AÇIKLANDI

Termik santralin önünde ve mahalleye ulaşımı sağlayan güzergahta önlem alan jandarma ekipleri de bölgeye sadece söndürme çalışmasında görevli uzman ekiplerin girişine izin veriyor. AA'nın haberine göre; santralin patlama riskinin olmadığı açıklandı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den dün yapılan açıklamada, "Santralde bulunan hidrojen tesisleri ve hidrojen gazı boşaltılmış ve güvenlik altına alınmıştır." bilgisi verilmişti.

Yangının, bir üst noktadaki Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için de büyük bir mücadele ortaya konuluyor.

Bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

TERMİK SANTRAL KURTULDU, TOMA YANDI

Muğla’da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti. Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü. TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

SANTRAL'DEN AÇIKLAMA

Kemerköy Termik Santrali'nden meydana gelen yangın hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edilmiş, üretim kademeli olarak durdurulmuştur. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangın, santral yerleşkesinin içine girmiştir. Bu sürecin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edilmiştir. Planlı ve kontrollü tahliye çalışmalarımız başarı ile sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde 624 çalışanı olan Kemerköy santralimizde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"PATLAMA YAŞANMADI"

Sosyal medyada yer alan, "patlama yaşandı" iddiaları hakkında bilgi veren Santral şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek için belirtmek isteriz ki; santrallerimizde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlama da meydana gelmemiştir. Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir."

"KÖMÜR YANMADI, ÇEVREYE ETKİSİ OLMADI"

Kemerköy Termik Santrali, mevcut kömürlerin yanmadığını bildirerek, "İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"EN KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK"

Tekrar enerji verme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, en kısa sürede tüm ünitelerin devreye alıncağı açıklandı.

"DEZENFORMASYON"

Sosyal medyada dezenformasyonların yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli mecralarda art niyetli olarak speküle edildiği üzere yangına engel olunmadığı iddiaları tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için yukarıda da belirtildiği gibi tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve ilgili prosedürler zamanında devreye sokulmuştur."

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ

IC İÇTAŞ Enerji ve LİMAK Enerji ortaklığı tarafından işletilen Kemerköy Termik Santrali 3 adet üniteden oluşmakta olup ünitelerin her biri 210 MW gücünde ve santral toplamda 630 MW gücündedir.

Santral Haziran 1984 ile Ağustos 1993 tarihleri arasında inşa edilmiştir. 1. Ve 2. Üniteler 1994 yılında ve 3. Ünite de 1995 yılında işletmeye açılmışlardır ve halihazırda üretim yapmaktadırlar. Santralin nominal üretim kapasitesi yıllık 4 milyar 95 milyon KWh’dir.

630 MW’lik kurulu güç ile orta ölçekli santrallerden sayılırken Türkiye üretimde kurulu gücünün yaklaşık % 0.6’sını oluşturuyor.