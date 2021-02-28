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Yalova'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 15 gözaltı

Yalova’da sokak satıcılarını yakalamak için başlatılan operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 5 kişi de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi öncülüğünde, merkez ve ilçelerde ‘torbacı’ olarak nitelendirilen sokak satıcılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

15 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda delil niteliğinde birçok malzeme ele geçirildi

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı aramalarda 540 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve bu silahlara ait 10 fişek, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye getirildi.

Kesinleşmiş suçları bulunan 5 kişi de yakalandı

Ayrıca "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişi de yakalanıp ilgili makamlara teslim edildi.

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