Yalova'da 200 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekiplerince gemi, deniz süpürgeleri ve vidanjörlerle müsilaj toplandı.

Yalova’daki müsilaj toplama çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer ve İl Müdürü Ümit Yılmaz inceledi.

“Müdahaleleri yoğunlaştırdık”

Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Taşköprü bölgesinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

"200 metreküp müsilaj temizliği yaptık. Hem atık gemisiyle hem de su gülleleriyle hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizliğimizi devam ettiriyoruz. Valimizin koordinesinde oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezinden de görevli kurum ve kuruluşların desteğiyle birlikte anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalelerimizi ona göre yoğunlaştırdık.”

“Denetlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz”

Yarın merkezde bulunan balıkçı barınağında çalışma planlandığını ifade eden Yılmaz, diğer illerden denetleme personeli takviyesi aldıklarını dile getirdi.

"Bu kapsamda da tersanelerden başlayarak ilimizdeki su kaynaklarının hepsini atık su deşarjı yapan tüm noktalarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu zaman kadar 10 tane denetimimizi gerçekleştirdik. Yarın da hafta sonu da olmak üzere hem müsilaj temizliğimizi devam ettireceğiz hem de denetlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz."