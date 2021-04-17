Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyt Fuccar beldesinde ateşe verilen zeytin ağacı sayısının 50 olduğunu açıkladı.

İsrail askerlerinin daha önce bölgeyi askeri alan ilan ettiğini ve burada bulunan Filistin arazilerine el koyduğunu ifade eden Bureyce, Yahudi yerleşimcilerin çevredeki Migdal Oz Yahudi yerleşim birimi sakinleri olduğunu kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.