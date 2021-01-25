Yabancı sermaye Türkiye'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de hukuk ve ekonomi alanlarında reform yapılacağı yönündeki açıklamaları, piyasalar tarafından satın alınmış, bu durum ilk günden itibaren göstergelere yansımıştı.

Geçtiğimiz günlerde reform hazırlıklarına ilişkin son bilgiyi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." dedi.

'REFORMLARIN DAHA KÖKLÜSÜ GELECEK' MESAJI

Erdoğan, çok daha köklü reformlar için yürüttükleri çalışmaları da günü geldiğinde halkla paylaşacaklarını belirtti.

Yıllardır Türkiye'ye yönelik kara propaganda sebebiyle 'çekinen' yabancı yatırımcılar, yeniden ülkeye dönüş yapmaya başladı.

TÜRK VARLIKLARINA YATIRIMLAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, piyasaları rahatlatan mesajları ve ekonomide yeni görevlendirmelerin yapıldığı kasım ayından bu yana Türk varlıklarına 15 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirildi.

PARA AKIŞI İKİYE KATLANABİLİR

Ondan fazla yabancı yatırım yöneticisi ve Merkez Bankası ile yürütülen görüşmelerin, Türk varlıklarına yönelik para akışını artıracağına dikkat çekiliyor.

Özellikle büyük yatırımların uzun vadeli pozisyon almaları durumunda, para akışının yıl ortasına kadar ikiye katlanabileceği konuşuluyor.