X'te kamu kurumu maskesi altında dolandırıcılık!

Milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'in sponsorlu içerik özelliği, yeterli denetimin sağlanmamasından dolayı dolandırıcıların hedefi oldu.

Kamu kurumu maskesi altına gizlenerek vatandaşları tehlikeli sitelere yönlendiren dolandırıcalara X seyirci kaldı.

Binlerce takipçisi olan, doğrulanmış hesapların reklamlarını didik didik eden X'in dolandırıcıların reklamlarına nasıl izin verebildiği merak konusu oldu.

Vatandaşların para ile satın alınabilen "mavi tik" alan hesapları doğrulanmış ve güvenilir hesap zannetmesi de dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.

Benzer bir durum da sahte bir hesabın verdiği reklam sonrası yaşandı.

Paylaşımda, "Sayın Türkiye vatandaşları, bu konuda sizleri bilgilendirmek istiyoruz." sözlerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımın devamında, "6128 sayılı kanuna göre 20 bin TL'ye kadar olan kart/aidat iadenizi talep edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.