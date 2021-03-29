Xiaomi Türkiye fabrikası bugün açılıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi Türkiye fabrikası ile ülkemizde üretime başlayacağını Şubat ayında duyurmuştu. 30 milyon dolarlık yatırımla Salcomp ortaklığında İstanbul’da kurulan tesis bugün resmen faaliyete başlayacak. Ayrıca açılışa üst düzey katılımcılar teşrif edecek.

Açılışta yer alacak isimler arasında Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ve Salcomp Avrupa Direktörü David Chang da yer alıyor. Aynı zamanda fabrikayı test üretimleri aşamasından bu yana yakından takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da açılışta yer alması bekleniyor.

Bakan Varank, birkaç hafta önce Salcomp ve Xiaomi ortaklığında kurulan Türkiye fabrikasını ziyaret etmişti. Test sürecinde olan tesiste şirketin ilk olarak Redmi 9C cihazını ürettiği ortaya çıkmıştı.