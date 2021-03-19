Xiaomi, otomobil projesini yakında başlatıyor

Şubat ayında sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin otomobil projesiyle ilgilendiğine dair bazı iddialardan bahsetmiştik. Bu iddiaların gündeme gelmesinden sonra açıklamalarda bulunan Xiaomi yetkilileri ise iddiaları ne doğrulamış ne de yalanlamışlardı. Çin'den gelen son bilgiler, Xiaomi'nin otomobil projesi için start verdiğini düşündürüyor.

Xiaomi Başkanı Lei Jun'a yakın yatırımcılardan bilgi aldığını söyleyen Çin merkezli bir internet sitesi, Xiaomi'nin otomobil projesi için planlamalara başladığını açıkladı. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Xiaomi'nin piyasaya süreceği araçlar, genel olarak Çinli bir otomobil üreticisi olan Xpeng'in araçlarına benzeyecek. Ayrıca bu projenin başında, Xiaomi'nin önemli isimlerinden Wang Chuan bulunacakmış.

Otomobil ile ilgili çalışmalar, muhtemelen nisan ayında başlayacak

Edinilen bilgilere göre Xiaomi, tarihindeki ilk otomobil için nisan ayında kolları sıvayacak. Bazı kaynaklara göre şubat ayında boş durmayan Lei Jun, Çin merkezli bir yedek parça üreticisi olan Weitai Automobile isimli şirketin kurucusu ile bir araya gelmiş. Buna paralel olarak çalışmalarını devam ettiren Wang Chuan da eleman arayışına girmiş. Chuan'ın Çin'in önde gelen otomotiv sektör temsilcileri ile temas halinde olduğu, Xiaomi'nin en donanımlı mühendisleri transfer etmek istediği ifade ediliyor.

Xiaomi cephesinden net bir doğrulama olmasa bile ortaya atılan iddialar, Xiaomi'ye daha şimdiden iyi gelmeye başladı. Bu bağlamda, şirketin Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri, gelen iddia haberlerinden sonra yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. İddiaların doğrulanması durumunda, hisse senetlerindeki değer artışının devam edebileceği ifade ediliyor.

Bu içerikte yer alan bilgiler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.

Kaynak: WebTekno