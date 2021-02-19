WhatsApp'tan yeni açıklama

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor. Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

WhatsApp, 'Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi' başlığıyla paylaştığı yazıda "WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" denildi.

Söz konusu yazıda “Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık” ifadelerine yer veren WhatsApp, yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edildiğinin altını çizdi.

WhatsApp’ın resmi blog sitesi üzerinden yayınlanan bu yazı WhatsApp’ın gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağı yönünde yorumlandı. NTV'de yer alan habere göre Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.