WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu

Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları gerçekleşti. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı erişim sorunundan etkilendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" açıklamasını yaptı.

Sayan, yerli uygulamalar Yaay ve BİP'te herhangi bir hizmet kesintisi olmadığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Sayan, Whatsapp ve Instagram’da yaşanan global kaynaklı kesintinin sona erdiğini açıkladı.

Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown