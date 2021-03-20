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WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'da küresel çapta kesintiler yaşandı.

Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları gerçekleşti. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı erişim sorunundan etkilendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" açıklamasını yaptı.

Sayan, yerli uygulamalar Yaay ve BİP'te herhangi bir hizmet kesintisi olmadığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Sayan, Whatsapp ve Instagram’da yaşanan global kaynaklı kesintinin sona erdiğini açıkladı.

WhatsApp küresel çapta oluşan kesintiyle ilgili, "Sabrınız için teşekkürler, 45 dakika gibi uzun bir zaman oldu ama geri döndük" açıklamasını yaptı.

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