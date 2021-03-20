WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu

Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunları gerçekleşti. Türkiye'de de milyonlarca kullanıcı erişim sorunundan etkilendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır" açıklamasını yaptı.

Sayan, yerli uygulamalar Yaay ve BİP'te herhangi bir hizmet kesintisi olmadığını ifade etti.

USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır.



Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır.



Yerli ve milli servisleri destekliyoruz. pic.twitter.com/3B86lFE00h — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021

Bakan Yardımcısı Sayan, Whatsapp ve Instagram’da yaşanan global kaynaklı kesintinin sona erdiğini açıkladı.

Thanks for your patience, that was a long 45 minutes but we are back! #WhatsAppDown — WhatsApp (@WhatsApp) March 19, 2021

WhatsApp küresel çapta oluşan kesintiyle ilgili, "Sabrınız için teşekkürler, 45 dakika gibi uzun bir zaman oldu ama geri döndük" açıklamasını yaptı.