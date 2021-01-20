Washington'daki güvenlik önlemleri en üst seviyede
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası ve çevresinde, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.
Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.
Yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkentte görev yapacak.
Yorumlar