Washington uçuşlarında alkol servisi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre’ye girdi. Trump yanlıları, seçim sonuçlarının onaylanması sırasında ABD kongre binasını bastı. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandı.

ABD’de yaşanan gerilim havayollarının da operasyonlarına yansıdı. AA’nın Washington uçuşunda Trump yanlıları gerginlik çıkardı. Uçak içinde yaşanan bu olayın ardından havayolu Washington uçuşlarında alkol ikramını askıya aldığını duyurdu.

Bu yasağı havayolunun yolcularının ve havayolu mürettebatının güvenliğinden endişe duyduğu için yapıldığı duyuruldu.

ABD’nin en önemli uçuş görevlisi sendikası olan ve 17 havayolunda yaklaşık 50 bin uçuş görevlisini temsil eden Uçuş Görevlileri Derneği (AFA) konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. AFA, “Havacılık emniyeti ve güvenliği birinci önceliğimiz. Dün gerçekleşen Kongre Binası’ndaki ayaklanmaya katılanlar uçaklarımızda seyahat etti. Washington uçuşları endişe veriyor. Bundan sonra bu tarz bir harekete katılacak yolcuları uçağa alınmadan tespit etmek gerekiyor. Yolcu ve mürettebatın güvenliği için adım atılmalı” dedi.