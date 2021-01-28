Washington Post’tan Türk İHA’larına övgü

Washington Post, yayınladığı yeni bir makalede Türk İHA’larından övgüyle bahsetti ve bölgede Türkiye’nin çıkarlarının korunmasındaki önemi vurgu yaptı.

İşte makaleden öne çıkan ifadeler;

▪️ “Türkiye İHA gücü oldu.”

▪️ “Yeni İHA çağının savaşın kurallarını değiştirdiğini söyleyebiliriz.”

▪️ “Türkiye, dünyanın en verimli İHA kullanıcılarından biri haline geldi. Türkiye, prestij ve güç sergilemek için İHA sistemlerine yaslanıyor.”

▪️ “Bayraktar TB2 İHA’ları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge çapında Türk gücünü koruma ve kilit müttefikleri destekleme planında kritik rol oynadı.”

▪️ “Türkiye son aylarda Suriye, Kuzey Irak ve Kafkasya’ya İHA sevk etti. Ayrıca Doğu Akdeniz’de petrol iddialarını korumak için İHA kullandı.”

▪️ “Ayrıca bir BM yetkilisinin 'dünyadaki en büyük İHA savaşı' dediği Libya iç savaşında İHA’larını kullandı.”

▪️ “Türk İHA’ları, Libya ordusunun önemli petrol sahalarını ele geçirmesine ve ikmal yollarını vurmasına yardım ederek savaşın gidişatını tersine çevirdi.”

▪️ “Bu başarı sonrası, Ermenistan ve Azerbaycan Karabağ’da hava hakimiyeti için mücadele ederken Türkiye, Azerbaycan ordusunu destekledi. Ermenistan, Aralık’ta bölgenin bir kısmını teslim etmeyi kabul etti.”

Kaynak: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/28/iran-turkey-have-become-drone-powers/