Washington Post’tan Türk İHA’larına övgü
Washington Post gazetesine yayınlanan bir makalede Türk İHA’larının Libya ve Kafkasya gibi bölgelerde savaşların gidişatını değiştirerek bölge çapında Türk gücünün korunmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.
Washington Post, yayınladığı yeni bir makalede Türk İHA’larından övgüyle bahsetti ve bölgede Türkiye’nin çıkarlarının korunmasındaki önemi vurgu yaptı.
İşte makaleden öne çıkan ifadeler;
▪️ “Türkiye İHA gücü oldu.”
▪️ “Yeni İHA çağının savaşın kurallarını değiştirdiğini söyleyebiliriz.”
▪️ “Türkiye, dünyanın en verimli İHA kullanıcılarından biri haline geldi. Türkiye, prestij ve güç sergilemek için İHA sistemlerine yaslanıyor.”
▪️ “Bayraktar TB2 İHA’ları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge çapında Türk gücünü koruma ve kilit müttefikleri destekleme planında kritik rol oynadı.”
▪️ “Türkiye son aylarda Suriye, Kuzey Irak ve Kafkasya’ya İHA sevk etti. Ayrıca Doğu Akdeniz’de petrol iddialarını korumak için İHA kullandı.”
▪️ “Ayrıca bir BM yetkilisinin 'dünyadaki en büyük İHA savaşı' dediği Libya iç savaşında İHA’larını kullandı.”
▪️ “Türk İHA’ları, Libya ordusunun önemli petrol sahalarını ele geçirmesine ve ikmal yollarını vurmasına yardım ederek savaşın gidişatını tersine çevirdi.”
▪️ “Bu başarı sonrası, Ermenistan ve Azerbaycan Karabağ’da hava hakimiyeti için mücadele ederken Türkiye, Azerbaycan ordusunu destekledi. Ermenistan, Aralık’ta bölgenin bir kısmını teslim etmeyi kabul etti.”
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/28/iran-turkey-have-become-drone-powers/
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