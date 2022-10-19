Washington DC çevreleri Amerika'da resesyon öngörüyor!

Türkiye’nin önemli iş insanları derneği ASKON (Anadolu Aslanları İş insanları Derneği) USA Başkanı Ayhan Özmekik, Amerika'da 2023 yılında öngörülen resesyon, Türkiye ABD ilişkileri, sektörler ve yatırımlar, Washington DC çevrelerinde konuşulanlar üzerine bir yazı kaleme aldı.

ABD Teknik Resesyona girdi

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldı. ABD ilk çeyrekte de yüzde 1,6 küçülme kaydetmişti. Böylelikle Amerika üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girdi.

Özmekik, yetkililer bu verileri yanıltıcı olarak görüyor ve resesyon olarak kabul etmiyorlar, diye belirtti.

''Amerika'da enflasyon Eylül ayında bir önceki yıl aynı aya kıyasla yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Bu veri, Haziran'da yüzde 9,1 olarak belirlenen enflasyonun düşüşe gectigini gösteriyor ama geniş bir yelpazede birçok ürün ve hizmetin fiyatı artmaya devam etti.''

Özmekik, maaşların arttığını ancak fiyatlara yetişilemediğini, ortalama maaşlar yıllar sonra ilk kez artsa da gıda, kira, otomobil ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerin hızla yükselen fiyatlarına yetişmeye yetmedi, diye belirtti.

Amerika'yı kötü zamanlar bekliyor

IMF ABD ekonomisi için, ''IMF ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,3'e çekmişti.IMF Baş ekonomisti Gourinchas, Baz senaryomuzda ABD’de ne 2022'de ne de 2023'te bir resesyon görmüyoruz; ama çok büyük bir yavaşlama olacaktır. 2022’deki yüzde 2,3’lük büyüme 2023’de yüzde 1’e yavaşlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayhan Özmekik, Dc çevrelerinde bu yaklaşım iyimser olarak karşılanıyor ve 2023 te Amerika’yı kötü zamanlar bekliyor, diye vurguladı.

Ulusal stratejik rezervden petrol kullanıma açılacak

Başkan Joe Biden ''Benzin fiyatlarının düşüşe geçmesinin, uyguladığı politikaların yükselen maliyetlerin azalmasını sağladığının işareti olduğunu'' söyledi.

Özmekik Biden'in ifadelerine ilişkin, bu politikaların başında Biden'ın Amerika'nın ulusal stratejik rezervinden büyük miktarda petrolü kullanıma açma kararı yer alıyor, diye belirtti.

Fed Başkanı Jerom Powell'in ifadeleri

''Amerika'da enflasyon önümüzdeki aylarda hafifleyebileceğinin işaretini verse de önümüzdeki yıl ve hatta 2024'te Merkez Bankası'nın (FED) yüzde 2'lik yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. FED Başkanı Jerome Powell, faiz arttırımına ara vermeden önce çekirdek enflasyon verilerinde aylık düşüş olduğunu görmeleri gerektiğini söyledi.''

Tedarik Zinciri

Tedarik zincirindeki aksaklıklara ilişkin, Özmekik, ''Bilindigi gibi tedarik zincirinde ciddi aksakliklar vardi ancak bu aksaklıkların da giderilmeye başlandığı gözleniyor. California eyaletinin güneyindeki limanlarda demirleyen yük gemisi sayısı azalırken deniz nakliye maliyetleri de düşüyor. Mısır, buğday ve bakır fiyatlarında da sert azalma olduğu görülüyor.'' açıklamarında bulundu.

Özmekik, ifadelerine ''Ancak kira gibi fiyatların sabit kalma olasılığı yüksek kategorilerde maliyetler artmaya devam ediyor bu arada Amerikalılar'ın üçte biri kirada oturuyor.'' ekledi.

Türkiye Amerika İlişkilerinde yeni bir dönem

Yazısında Türkiye ve Amerka ilişkilerine de yer veren Ayhan Özmekik, ABD ile yatırım ve ticaret açısından yeni bir dönem başladı, ifadelerini kullandı.

''Corona sonrası Amerika’yla Ticari hacmi ve çeşitliliği yükseltme konusunda yeni bir döneme girdik ve büyük potansiyeller var.'

'Özmekik, 'Türkiye Kovid-19 döneminde üretime hiç ara vermeyerek Dünya’da yaşanan tedarik zinciri krizinin aşılmasına çok büyük katkı sağladı, ABD'liler, Çinde yaşanan yoğun kısıtlamalar nedeniyle tedarik zincirlerinde ciddi problemler yaşadı ve yüzünü Türkiye’ye dönmesini sağladı buda Amerikayla yeni bir ilişki başlatmak adına bir şans oldu.'' diye belirtti.

Türkiye'nin büyüme tahminleri yukarı çekildi

Özmekik Türkiye için, ''Ticaret hacmi 2009’da 10,8 milyar dolardan 2020’de 18 milyar dolara, 2021’de de 28 milyar dolara çıktı. Ve hâlâ ticari hacmi ve çeşitliliği yükseltme konusunda büyük bir potansiyel var.” açıklamalarını yaptı.

''Son dönemde bakanlarımızın yoğun Amerika ziyaretleri,Amerikalı mevkidaşlarının ilgi ve alakaları neticesinde Amerikalı yatırımcılarda Türkiyedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.'' diye ekledi, Özmekik.

Dünyada ekonomik olarak daralma ve Amerika'da resesyon öngeren büyük kredilendirme kuruluşları, Türkiyenin büyüme tahminlerini yukarıya çektiler.

Türkiye Ekonomisinin sunduğu fırsatlar ve güçlü yatırım potansiyalleri

Özmekik Nureddin Nebati'nin yaptığı G20 Maliye Bakanları zirvesine ilişkin, geçtiğimiz günlerde G20 Maliye Bakanları zirvesi için ABD’de bulunan Hazine ve Maliye bakanı Sn. Nurettin Nebati Amerika’nın önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs’ın üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, küresel gelişmeler başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatlar ve güçlü yatırım potansiyelleri ele alındığını, ifalerini kullandı.

Özmekik ''Amerika’nın önde gelen şirket yöneticileriyle de sunumlar yapılarak ülkemizdeki yatırım ortamı ve doğrudan yatırımları geliştirmek için atılan adımlar anlatılarak Amerikadaki yatırımcılar ülkemize davet edildi.'' diye ekledi.

Türkiye önemli ve aranan bir ülke

Amerika'nın tedarik zincirinde yaşadığı aksaklıklar yüzünden, Türkiye önemli ve aranan bir ülke haline gelmeye başladı.

Özmekik ,Türkiye'nin eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini, ''Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve tekdüze yaygın sektörler dışında da yeni sektörlerde oyuncu olmamız gerekiyor.'' diyerek açıkladı.

İnşaat sektöründe Türkiye, önemli bir konumda

İnşaat sektöründe Türkiye, dünyada çok büyük konuma sahip.

Özmekik'in verdiği verilere göre, inşaat sektöründe dünyadaki en büyük 250 şirket arasında Çin’den 71, Amerika’dan 41, Türkiye’den ise 40 şirket yerini almış durumda.

Özmekik Türkiye'nin inşaat sektöründeki konumuyla alakalı,

'İnşaat sektöründe Türkiye Dünya’da Çinle yarışıyor ama bu büyük gücü Amerika’da hissedemiyoruz, 90lı yıllardan itibaren devlet yurtdışı gezilere inşaat firmaları götürdü bu sayede Türk inşaat firmaları Dünya’da marka oldular ve inşaat malzmeleri ihracatı da büyük oranda arttı benzer şeyin Amerika’ya da yoğun bir şekilde planlanması gerekiyor.Askon USA olarak farklı sektörlerden iş insanlarımızı Amerika’ya davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Gıda sektöründe Türkiye daha iyi olabilir

Kuru incir, fındık ve kuru kayısı gibi niş ürünlerin dışında da hala Amerikan pazarına girebilecek çok sayıda ürünümüz mevcut, ifadelerini kullanan Özmekik,

''Türkiye Amerikaya özellikle süt ürünlerinde son zamanlarda 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi Amerika’da yaşayan vatandaşlarımızın çoğunluğunda gıda sektöründe olduğu düşünüldüğünde bence bu konu daha iyi çalışılmalı, sadece doğu yakasında binlerce pizza ,café, restaurant sahibi vatandaşımız var bu vatandaşlarımıza ülkemizin ürünlerini satmak noktasında dahi çalışmalar yapamıyoruz.'' diye ekledi.

Mobilya sektöründe Türkiye ABD'ye yatırım yapmalı

ABD’de yıllık yaklaşık 130 milyar dolarlık mobilya tüketimi gerçekleşiyor.

Türkiyenin Amerikaya sattığı mobilya miktari 300 milyon dolar, İkea bile Amerika çapında sadece 54 mağazasıyla 2021 yılında yaklaşık 6 milyar dolar ciro yaptı. Bunlar göz önüne alındığında bu sektör üzerinde ciddi yatırımlar yapmalıyız.Bazı illerimizde açılan Mobilya AVM benzerlerini en kısa sürede Amerika’da açmalıyız.

Hotel Restoran sektörü

Özmekik hotel ve restoran sektöründe Türkiye'nin çok ileride olduğunu vurgulayarak, ''Cafe mobilyaları,endüstriyel ürünler,mutfak malzemeleri konusunda Amerika’dan çok ileride,sadece Amerika’daki otel renevasyonu hacmi yıllık 60 milyar dolar civarında.Bu konuda öncü olacak ciddi ihracatçılarımızı ve yatırımcılarımızı mutalaka iş gezisi için Amerikaya bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Yaygın sektörler

Başta demir-çelik sektörü olmak üzere, kimyevi maddeler, otomotiv endüstrisi, mücevherat ve hazır giyim gibi amerikaya en fazla ihracatını yaptığımız kategorilerde geçen yıla oranla güçlü artışlar söz konusu,bu sektörlerde hali hazırda büyük potansiyeller var.

Amerika ile Ticaret

Üreticilerimiz, Son dönemde yönünü ABD'ye dönmeye başladı, ifadelerini kullanan Özmekik, Türk üreticiler zayıf ve güvensiz pazarlarla büyünemeyeceğini geçte olsa anladı, diye devam etti.

Özmekik, ''Amerika en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Birleşik Krallık’ı geride bırakarak Almanya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.'' diye belirtti.

Amerika'ya ihracatımız üzerine ''Amerika'ya ihracatımız 2021 yılında 15 milyar dolara, ABD’den ithalatımız ise yüzde 14 artışla 13 milyar dolara ulaştı.Bu yılın ilk 6 ayında da geçen yıla göre yüzde 30 civarında bir artış söz konusu.'' açıklamalarını yaptı.

Özmekik, hatırlatmakta fayda var,Tarihimizde ilk defa ABD’ye ticari fazlası verdik bu da ayrıca büyük gurur, diye ekledi.

''ABD iş planlarımızı eyaletleri baz alan bir yaklaşımla kurgulamamız gerekiyor.''

Özmekik, ABD birbirinden farklı dinamiklere sahip 50 eyaletten oluşuyor. Eyaletleri baz alan bir yaklaşım izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

''21 trilyon dolarlık ekonomisi,400 mülyonluk nüfusu ve en çok ithal eden ülke olmasıyla tam bir cazibe merkezi. Eyaletlerin birbirinden farklı sosyal,kültürel ve iktisadi dinamiklere sahip olduğunu dikkate alarak ABD eylem planımızı eyaletleri baz alan bir yaklaşımla kurgulamamız gerekiyor. Bu sebeple ABD pazarında halihazırda bulunan ya da pazara girmek isteyen Türk firmalarımızın etkin temsiliyeti için ASKON USA çatısı altında 7 konsolosluk bölgesi ve toplamda 30 eyalette temsilciler belirledik.'' şeklinde ifade etti.

Özmekik yazısının sonunda, ''Bu temsilciliklerimiz birer yatırım merkezi gibi hizmet verecekler, yine üye avukatlarımız,muhasebecilerimiz uzman danışmanlarımız ve sektör temsilcilerimizle ASKON USA Amerika’da tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.'' ifadelerini kullandı.