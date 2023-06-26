Wagner kendini lağvedecek!

Rusya yönetimine karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin, Belarus'un arabulucuğu sonucunda Moskova yürüyüşünü sonlandırarak geri çekilme kararı almıştı.

Rus yönetimi ile yapılan anlaşma sonucunda hayatının kalan bölümüne Belarus'ta devam edeceği açıklanan Prigojin'den önemli açıklama geldi.

Prigojin, Wagner'in kendisini lağvedeceğini belirterek, "Wagner 1 Temmuz'a kadar kendi varlığına son vermek zorunda" dedi.

Wagner'in Moskova yürüyüşünün bir isyan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Prigojin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu" ifadelerini kullandı.