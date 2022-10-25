Vural İyi Partililerin yakın markajında

Gazetecilerin bu konudaki sorularına yanıt vermeyen Vural’ın İYİ Partili yöneticilerin yakın markajında olduğu belirtiliyor. İYİ Parti kaynakları Oktay Vural’ın çok değerli bir siyasetçi olduğunu ve İYİ parti çatısı altında görev yapmasının Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağını belirtiyorlar.

MHP Grup Başkanvekilliği görevinden 22 Haziran 2016’da istifa eden Oktay Vural’ın İYİ Parti’nin kuruluş aşamasında kurucu kadroda yer alacağı söylenmişti ancak Vural İYİ Partiye katılmamıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyaset yapma anlayışından rahatsız olduğunu gizlemeyen Vural’ın AKP’den istifa eden Eski Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba ve Erdoğan’ın eski özel Kalem Müdürü, Balıkesir Milletvekili Turan Çömez’in ardından İYİ Partiyi geçeceği iddia ediliyor.

Önceki hafta da MHP Ankara eski il yöneticisi Ramazan Kubat partisinden istifa ederek CHP’ye katılmıştı. Kubat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışmanlık görevine atandı.

Oktay Vural kimdir?

Oktay Vural, 9 Şubat 1956 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılında ise Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekilliği, Ulaştırma Bakanlığı yaptı. 23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Eşi Tuba Vural’ı meme kanserinden kaybeden Vural, Oğuz ve Yavuz isimli iki çocuk babası.