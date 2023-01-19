Vucic'ten Avrupa Parlamentosu kararına eleştiri

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Aleksandar Vucic, Sırp medyasına AP'nin 2022 raporunda ülkesini ilgilendiren maddelerini değerlendirdi.

Vucic, "Sırbistan'ın dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmeyi hedefleyen AP kararı ikiyüzlüdür." dedi.

Ülkesinin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Vucic, "Duyduğum her şey, kimsenin bir şey duymak ve görmek istemediği yönünde. İlgilendikleri tek şey bağımsız bir Kosova ve Rusya'ya yaptırım uygulanması. Önümüzde belirleyici bir yıl, siyasi ve ekonomik anlamda da modern tarihimizin en zor dönemlerinden biri var." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Vucic ayrıca, kimsenin yardımına güvenemeyeceklerini vurgulayarak, "Sırbistan'ın dünyanın en güçlü güçleriyle zor bir diyalog içinde olmasını beklediğini" kaydetti.

AP'nin ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin 2022 raporunda, Batı Balkan ülkelerinin AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla, özellikle de üçüncü ülkelere yönelik yaptırım politikasıyla tam uyumunun önemi vurgulandı.

Raporda ayrıca, AB entegrasyonu için çabalayan bir ülke olan Sırbistan'ın AB'nin ortak değerlerine ve haklarına bağlı kalması gerektiği hatırlatıldı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.