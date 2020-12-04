Volkswagen CEO’su Diess’ten pişmanlık dolu sözler

Alman Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Türkiye’ye fabrika açamamaktan pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Diess, “VW iş temsilcisi siyasi nedenlerle Türkiye'deki fabrikaya karşıydı. İş temsilcinin onayı olmadan, proje denetim kurulunda gerekli çoğunluğu alamazdı. Türkiye'ye gitmeliydik” dedi.

Diess, ayrıca, "Türkiye jeostratejik açıdan Avrupa'nın vazgeçmemesi gereken bir ülke. İşte bu yüzden Avrupa Birliği'nin ve Alman hükümetinin konumuna hep biraz yabancı kaldım. VW'nin, Türkiye'yi AB'ye entegre etme konusunda katkısı olurdu" ifadelerini kullandı.

Volkswagen ilk kez, Türkiye'deki siyasi durumla ilgili endişelerin, otomobil üreticisinin Haziran ayında Türkiye'de yeni bir fabrika inşa etmekten vazgeçmesinin nedenlerinden biri olduğunu kabul etti.

Aylar önce Türkiye'de fabrika açma kararı alan Volkswagen, bu karardan ve yeni bir yer açmaktan vazgeçmiş, onun yerine Bratislava gibi bölgelerde bulunan mevcut fabrikaları genişletme kararı almıştı.

Kaynak: https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/herbert-diess-vw-chef-bedauert-aus-fuer-werk-in-der-tuerkei/26685890.html