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Vladimir Putin, donmuş suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların Epifani Bayramı’nı kutlamak için buz gibi suya girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Ortodoks Kilisesi’nin kutladığı ve Epifani Bayramı olarak bilinen etkinlik için buzlu su törenine katıldı.

Başkan Putin, dondurucu soğuğa rağmen burada soğuk su havuzuna girerek Epifani'yi kutladı.

DALIP ÇIKTI

Geleneğe göre üç kez buzlu suya dalıp çıkan Putin'in görüntüleri ise kamuoyu ile paylaşıldı.

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