Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut için karar

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlarla ilgili sözleri çok konuşulmuştu. HSK, salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'u geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Sosyal medya, Eyüp Akbulut isimli Cumhuriyet Savcısı'nın Türkiye'deki koronavirüs salgını boyunca atılan adımlarla ilgili sözlerini konuşmuştu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'u geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

"BU METİNLER HUKUKEN ÇÖP"

Salgında hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüldüğünü ve bunların büyük mağduriyetlere neden olduğunu iddia eden Akbulut, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

"BEN İŞİM GEREĞİ GEREKLİ CESARETİ GÖSTERİYORUM"

Akbulut sözlerine, "Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim icabı adıma aşı tanımlandığı için araştırmaya başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum."ifadeleriyle devam etmişti.