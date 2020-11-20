AjansHaber.com.tr Gündem Kocaeli'de insanlık ölmemiş dedirten görüntü!

Veteriner suya düşen köpeği kurtardı

Kocaeli'nde tatile giden veteriner hekim, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu görünce kıyafetleriyle suya atlayarak, köpeği kurtardı. Köpeğin soğuktan şoka girdiği anlaşılırken, kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kandıra Kerpe sahilinde, dün öğleden sonra yaşanan olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği fark eden vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini görür görmez, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı.

ŞOKA GİRMİŞ

Köpeğin yanına kadar giden Öçal, hayvanı alarak, kıyıya çıkardı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği anlaşılan köpeğin, yakındaki bir restorana götürülerek, sobanın yanında ısınması sağlandı.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal'ın boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde köpeğin yanına giden Öçal'ın, köpeği kıyıya çıkarması ve vatandaşların Öçal'a teşekkür ettiği anlar yer alıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de
Necmettin öğretmenin intikamı alındı
İstanbul İtfaiyesi’nde siyasi atamalara devam
Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini çabuk unuttu
Kısıtlamanın detayları belli oldu
355 yıllık camii yangında kül olmuştu
İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti