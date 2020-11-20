Veteriner suya düşen köpeği kurtardı
Kocaeli'nde tatile giden veteriner hekim, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu görünce kıyafetleriyle suya atlayarak, köpeği kurtardı. Köpeğin soğuktan şoka girdiği anlaşılırken, kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kandıra Kerpe sahilinde, dün öğleden sonra yaşanan olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği fark eden vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini görür görmez, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı.
Köpeğin hayatını kurtardı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 20, 2020
🔹Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yazlık evine tatile giden ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce kıyafetleri ile denize girerek köpeğin hayatını kurtardı. pic.twitter.com/LFLLDJ1Utu
ŞOKA GİRMİŞ
Köpeğin yanına kadar giden Öçal, hayvanı alarak, kıyıya çıkardı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği anlaşılan köpeğin, yakındaki bir restorana götürülerek, sobanın yanında ısınması sağlandı.
KURTARILMA ANI KAMERADA
Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal'ın boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde köpeğin yanına giden Öçal'ın, köpeği kıyıya çıkarması ve vatandaşların Öçal'a teşekkür ettiği anlar yer alıyor.
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