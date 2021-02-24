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Venezuela’daki AB Büyükelçisi ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

Venezuela’daki Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi ve kendisine ülkeden çıkması için 72 saat verildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kararıyla ve Viyana Sözleşmesi’ne uygun olarak Avrupa Birliği (AB) Heyeti Başkanı Isabel Brilhante Pedrosa’ya beyannameyi teslim ettiklerini ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdiklerini açıkladı.

Bakan Arreza kararın, AB’nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını ve AB ve ABD’nin Venezuela’ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını söyledi.

AB Konseyinden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

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