Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası'nın Etki Girişimciliği Programı mezunlarını verdi

Vehbi Koç Vakfı ve İş Bankası iş birliğiyle daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek üzere mayıs ayında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı (EPG) tamamlandı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm aşamaları başarıyla tamamlayan Blueit, Senyorapp, Togi Teknoloji, Tospaa ve Walkino girişimleri, Impact Day etkinliği ile mezun oldu.

Programdan mezun olan girişimler; Impact Day etkinliğinde yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar, İş Bankası ve iştirakleri ile Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi'nden yöneticilerle bir araya gelme imkanı bulurken, iş modellerini ve hedeflerini paylaşma şansı yakaladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimcilik dünyasına bakış açılarının, her zaman grupların güçlerini birleştirerek girişimleri desteklemesi ve bu girişimler aracılığıyla toplumda etki yaratabilecek sonuçlar alabilmesi yönünde olduğunu bildirdi.

Aran, "Workup Programı'ndan edindiğimiz deneyimle şunu gözlemliyoruz; girişimcilerimiz ülke ölçeğinde ses getirecek ve fark yaratacak büyüklüklere ulaşmakta sorunlar yaşıyor, belli bir eşiği aşamadıkları için çok daha uzaklara gidemiyor. Biz de Vehbi Koç Vakfı ile güç birliği yaparak Türkiye ölçeğinde nasıl bir fayda yaratabiliriz, hangi alanlarda bir şeyleri değiştirebiliriz, bunu görmek için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Sosyal girişimciliği ve etki girişimciliğini önemsediklerini vurgulayan Aran, sürdürülebilir kalkınmanın her ülkenin ajandasında önemli yer tutması gerektiğini kaydetti.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da çevresel ve sosyal sorunların giderek karmaşıklaştığını, bu karmaşık sorunlara daha inovatif ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğini belirtti.

Toprakoğlu, sosyal ve çevresel sorunlara girişimcilik modeliyle sürdürülebilir çözümler bulan girişimler için ekosistem geliştirmeye çalıştıklarını, bu çalışmaları yaparken, alanında uzman, güvenilir ve etkili kurumlarla iş birliği yapmayı önemsediklerini vurguladı.

Etki yatırımları ve etki girişimlerinin, geleceğin girişim ve yatırım modelleri olacağına işaret eden Toprakoğlu, "Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için çalışan bu girişimler, sürdürülebilir iş modelleriyle karşımıza daha da sık çıkacak. İhtiyaç duydukları ekosistemi sağlamak ve onları yatırıma ulaşmaları konusunda desteklemek bizim üstümüze vazife." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim eylemi, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar alanlarında çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip, teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlayan programa toplam 178 başvuru alındı.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS ve İş Bankası Girişimcilik Programı Workup tarafından Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) katkılarıyla yürütülen programa seçilen girişimler, 3 aşamadan oluşan ve 24 hafta süren yoğun eğitim ve mentorluk sürecini tamamladı.

Programın birinci aşamasında girişimler, ürün veya hizmetlerinin piyasayla uyumunu ve etki odaklarını yeniden değerlendirdi, iş modellerini doğruladı.

İkinci aşamada sundukları çözümü müşteri ve pazar koşullarına daha uyumlu hale getirmek amacıyla en yalın çözümlerini geliştiren girişimciler, son aşamada ise çözümlerini pazara sunarak satışlarını artırdı, yatırım arayışı süreçlerini tamamladı.

Program süresince çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 10 eğitim ve seminer organize edildi. Girişimler, programa özel oluşturulan 105 kişilik mentor ağında bulunan mentorlar ile toplam 48 saat görüşürken, kendi dikeylerinde 30'dan fazla iş birliği görüşmesi ve 21 yatırımcı buluşmasına katıldı.

Programın ana hedefi doğrultusunda girişimler; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) uzmanlarından etki kavramı, etkinin artırılması ve ölçümü konusunda eğitim ve mentorluk aldı. Ayrıca sosyal etki, hukuk, finans yönetimi, dijital pazarlama, takım kültürü oluşturma gibi fonksiyonel alanlarda ihtiyaç duydukları desteğe doğrudan ulaşma imkanı buldu.