Vegan anne çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu

ABD’de yaşayan vegan Sheila O’Leary’nin çocuğuna yeterli gıda vermeyerek ölümüne sebep olmasıyla ilgili davada karar verildi.

O’Leary, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. O’Leary’nin 18 aylık oğlu yetersiz beslenmekten 2019 yılında yaşamını yitirmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Yetersiz beslenmeden dolayı öldüğünde 7.7 kilogram ağırlığında olan küçük bebeğe sadece çiğ sebze, meyve ve anne sütü verildiği de öğrenildi.

O’Leary ve eşi Ryan’ın davası devam ederken ikisine de 30 yıl hapis cezası verilmesi gündemde. Çiftin iki büyük çocuğunun da yetersiz beslendiği ortaya çıktı. Yetkililer her iki çocuğun da yetersiz beslenmeden dolayı cildinin sarardığını ve dişlerinin çürüdüğünü açıkladı.

2019 yılının Eylül ayında Ezra isimli bebeğin öldüğünü açıklayan yetkililer, “Bebek ölü bulunduğunda bir hafta beslenmemişti. Bebek nefes almayı kesince ilk yardım ekipleri aranmıştı” ifadesini kullandı.

Çiftin 3 çocuğu odluğunu açıklayan savcı yardımcısı Sara Miller, “Bebeğin ağlamasını ve çığlıklarını göz ardı etti. Kemiklerinin ağırlığını anlaması için bir tartıya ihtiyacı yoktu. Ağlamasını duymak için bir tartıya ihtiyacı yoktu” dedi.

AİLEDEN AYRI YAŞAYAN ÇOCUĞUN SAĞLIĞI İYİ

Çiftin birlikte üç çocuğu bulunurken, Sheila O’Leary’nin önceki ilişkisinden de 11 yaşında bir kızı var.

Yetkililer bu çocuğun sağlık durumunun diğer çocuklara göre daha iyi olduğunu tespit etti. Yerel kolluk kuvvetleri, bu kızın düzenli olarak başka bir eyaletteki babasını ziyaret ettiğini ve bu sayede daha iyi bir beslenme düzenine sahip olduğunu açıkladı.

SÜREKLİ MANGO VE MUZ VERİLMİŞ

Raporda, üç çocuğa düzenli olarak mango, muz ve avokado verildiği belirtilirken, minik Ezra’nın evde dünyaya geldiğini ve hiç doktora götürülmediği de kaydedildi.

Polis kayıtlarında da olayın dehşeti gözler önüne serildi. Polis raporlarında, çocuğun nefes darlığı yaşadığı ve ağladığı fakat anne-babasının ilgilenmeyerek uyumaya devam ettikleri bilgisi yer aldı.

Ebeveynler uyandıklarında ise bebeğin tamamen nefes almayı kestiğini fark ederek ilk yardım ekiplerini aradı.