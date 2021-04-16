AjansHaber.com.tr Gündem Vefa Sosyal Destek Grupları kapı kapı geziyor

Vefa Sosyal Destek Grupları 21 milyonu aşkın hizmeti vatandaşa ulaştırdı

Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmetin vatandaşa ulaştırıldığını açıkladı.

Vefa Sosyal Destek Grupları, koronavirüs salgınında ihtiyacı olan herkesin hayatına dokunuyor. 

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından, "Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşımıza ulaştırıldı. Hükümet milletinin yanında" mesajını paylaştı.

Vefa Sosyal Destek Grupları zor anlarda iş başında

Soylu'nun mesajıyla paylaştığı infografiğe göre, Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üzeri kişiler çağrı merkezleri aracılığıyla 11 milyon 133 bin 545 talepte bulundu.

"Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 milyon 124 bin 580 hane/kişinin maaşı Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödendi.

Vefa Sosyal Destek Grupları 21 milyonu aşkın hizmeti vatandaşa ulaştırdı

6 milyona yakın hijyen seti dağıtıldı

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 960 bin 887 hane/kişiye ayrıca ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan maske ve kolonya bulunan 5 milyon 991 bin 887 hediye paketi de gruplarca dağıtıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Seyahat kısıtlamasında 'özel araç' detayı
İnkâr ettiği vakfın arazisini satışa çıkardı
CHP'li başkanın oruçla imtihanı!
Sevinçleri kursaklarında kalacak!
İYİ Parti ve HDP'ye 'Ekşi Sözlük' kalkanı
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu!
İşte madde madde 'kısmi kapanma' kararları