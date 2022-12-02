AjansHaber.com.tr Ekonomi Gıda fiyatlarındaki artış

Vatandaş denetim istedi Zincir market yöneticisi köpürdü

Vatandaş, temel gıda maddelerindeki artışı körükleyen zincir marketlerin denetlenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zincir marketleri uyardı. Ancak bir mağaza yönetim kurulu başkanı Galip Aykaç çağrıya meydan okurcasına karşı çıktı.

Gıda fiyatlarında durdurulamayan artışta önemli bir etken olan zincir mağazaların denetlenmesi talebi tartışmaya neden oldu. Vatandaşların özellikle temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarının denetlenmesini istemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zincir market yöneticilerine “fiyatları gereksiz artırmayın” çağrısına BİM mağazaları yönetim kurulu başkanı Galip Aykaç verdiği yanıtta sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştiren Aykaç’a yanıt, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi.

Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada

“Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış” dedi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise yurt içinde 9 bin 500 e yakın mağazası bulunan BİM’deki fiyat artışlarının

denetlenmesi istendi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Borsa günü rekorlarla tamamladı!
Bakan Nebati'den EYT açıklaması!
Brent petrolün varil fiyatı belli oldu
Gıda fiyatlarındaki artış
Borsa günü rekorlarla tamamladı!
Altın güne düşüşle başladı
Türk şoförlere Gürcistan işkencesi