Vatandaş denetim istedi Zincir market yöneticisi köpürdü

Gıda fiyatlarında durdurulamayan artışta önemli bir etken olan zincir mağazaların denetlenmesi talebi tartışmaya neden oldu. Vatandaşların özellikle temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarının denetlenmesini istemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zincir market yöneticilerine “fiyatları gereksiz artırmayın” çağrısına BİM mağazaları yönetim kurulu başkanı Galip Aykaç verdiği yanıtta sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştiren Aykaç’a yanıt, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi.

Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada

“Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış” dedi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise yurt içinde 9 bin 500 e yakın mağazası bulunan BİM’deki fiyat artışlarının

denetlenmesi istendi.