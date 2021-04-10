Vatandaş Boğaziçi eylemlerine prim vermedi

ANAR’ın anketinde, eylemleri doğru bulmayanların oranı yüzde 53,2. Bağımsız bir araştırmada ise gösterilerin karşısında yer alanlar yüzde 50,1 çıktı. İki anketteki katılımcıların yüzde 56,4’ü ise protestoların amacından saptığını düşünüyor.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atamasına gösterilen tepkilerin terör örgütleri destekli provokatif eylemlere kanalize edildiği Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların toplum tarafından desteklenip desteklenmediği araştırıldı. ANAR ve bağımsız bir araştırma şirketinin çalışmasına göre; toplumun önemli bir kısmı eylemleri desteklemiyor. ANAR Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankette, “Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürülen eylemleri destekliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53.2’si “hayır” yanıtını verirken, “evet” diyenler yüzde 38.2. Yüzde 8.6 ise “kısmen” yanıtını verdi.

SADECE YÜZDE 36.8 “EVET” DEDİ

Bağımsız bir araştırma şirketinin anketinde ise söz konusu soruya vatandaşların yüzde 50.1’i “hayır”, yüzde 36.8 ise “evet” dedi. “Kısmen” diyenlerin oranı da 13.1 oldu. 18-34 yaş grubunda yer alanlardan eylemleri desteklemediğini ifade edenlerin oranı yüzde 45’in üzerinde. Bu yaş grubunda olup eylemleri destekleyenlerin oranı da yaklaşık 38.

CHP SİYASİ RANT PEŞİNDE

Araştırmaya göre, AK Parti seçmeninin yüzde 84’ü eylemleri haklı bulmuyor. Haklı bulanların oranı ise 7.9. CHP seçmeninin ise yüzde 67.9’u eylemleri haklı bulurken, yüzde 16.2 eylemleri desteklemediklerini ifade etti. “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör değişimi ve ardından yaşanan protestolarda CHP’nin olaylara dahil olmasını siyasi rant elde etmeye yönelik bir hareket olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna, yüzde 52.2 “evet”, yüzde 47.8 “hayır” cevabını verdi.

PARTİLERE GÖRE SONUÇLAR

Partilere göre sonuçlar ise şu şekilde: “AK Parti: yüzde 81.5 evet, yüzde 18.5 hayır, CHP: yüzde 13.8 evet, yüzde 86.2 hayır, MHP: yüzde 82 evet, yüzde 18 hayır, İYİ Parti: yüzde 34 evet, yüzde 66 hayır, HDP: yüzde 20.2 evet, yüzde 79.8 hayır.”

Ankette ayrıca, “Tutuklananların öğrenci değil de MLKP gibi örgütlerin üyesi olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna “hayır” diyenlerin oranının yüzde 66.3 olması dikkat çekti. Bu soruya “evet” yanıtını verenlerin oranı da yüzde 33.7 oldu.

BU FARK NEDEN?

Konda Araştırma Şirketi de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin geçtiğimiz günlerde bir anket sonucu açıklamıştı. Söz konusu iki ankete karşın Konda’nın çok farklı bir sonuca ulaşması dikkat çekici bulundu. Konda’nın anketinde, eylemleri destekleyenlerin oranı yüzde 67 çıktı. ANAR ve bağımsız araştırma şirketinin sonucundan farklı olarak Konda’nın böyle bir sonuca ulaşması “olayların çarpıtılması konusunda vatandaşı teşvik ve tahrik ediliyor” yorumlarına neden oldu.

PROTESTOLAR AMACINDAN SAPTI

Anketteki diğer sorular ve verilen cevaplara göre oranlar şöyle:

-Protestolar amacından sapmıştır: Yüzde 56,2 evet, yüzde 43.8 hayır.

-Protestolar haklı ve yerindedir: Yüzde 45 evet, yüzde 55 hayır.

-Bir rektörün siyasi geçmişi olamaz: Yüzde 49.6 evet, yüzde 50.4 hayır.

-Yapılan protestolar ve gelen tepkiler tamamen siyasidir: Yüzde 54.8 evet, yüzde 45.2 hayır.

-Protestolar gereksiz ve yanlıştır: Yüzde 50.9 evet, yüzde 49.1 hayır.

-Muhalefet bu protestoları ülke geneline yayarak yeni bir sokak hareketi başlatmak istemektedir: Yüzde 48.1 evet, yüzde 51.9 hayır.