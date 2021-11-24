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Perinçek çözümü buldu; "Dolar yasaklansın"

Doğu Perinçek'in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi'nden kurdaki hızlı yükselişle ilgili ilginç bir çözüm önerisi geldi; "Dolar Yasaklansın"

Doğu Perinçek'in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi'nden kurdaki hızlı yükselişle ilgili ilginç bir çözüm önerisi geldi; "Dolar Yasaklansın"

Vatan Partisisosyal medyadaki resmi hesabından bir video paylaşımında bulundu. Paylaşımdaki videoda doların yasaklanmasını istendi.

Vatan Partisi, döviz kurundaki tarihi artış ile TL'de yaşanan değer kaybının ardından geçmişteki teklifini tekrarlayarak 'Dolar yasaklansın' dedi.

Vatan Partisi resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Hep söyledik yine söylüyoruz: Dolar yasaklansın! Türkiye'de Türk Lirası! Serbest piyasa rejimine son! Kontrollü planlı ekonomi! Tek çare Üretim Devrimi!" ifadeleri kullanıldı.

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