Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi

Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'lik payını satın aldı. Anlaşma Aralık ayından itibaren süren görüşmeler sonucunda yapıldı. Böylece Türk Telekom'un ortaklık yapısı netleşmiş oldu.

Uzmanlar, anlaşmanın, taraflar ve paydaşlar için önemli bir kazanç olduğuna vurgu yaptı

Hedefin, Türk Telekom’u bölgesel ve küresel liderlik yolculuğunda desteklemek olduğu belirtiliyor. Ayrıca finansal piyasaların iyileşmesine katkıda bulunmak da amaçlar arasında.

Uzmanlar Türk Telekom'un sahiplik yapısının netlik kazanmasının çok kıymetli olduğunu belirtiyor. Varlık Fonu’nun amacının bünyesindeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak olduğu ifade ediliyor.

Türk Telekom'daki hissesinin artırmasının da Varlık Fonu’nun vizyonu ile örtüştüğü vurgulanıyor.