AjansHaber.com.tr Ekonomi 3 kritik atama

Varlık Fonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.

Bir süre önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğinden de alındı. Yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.

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