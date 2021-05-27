Varlık Fonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.

Bir süre önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğinden de alındı. Yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.