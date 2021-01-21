Vaniköy Camii'ndeki yangın ile ilgili soruşturma tamamlandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangında kasıt olmadığını tespit ederken, Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı. Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi. Şüpheli olarak soruşturulan Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Vaniköy Camii'nde 15 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangına itfaiye karadan ve denizden müdahale ederken, tarihi cami kullanılamaz hale gelmişti. Üzücü hadise sonrası soruşturma başlatılmış, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen 5 kişinin ifadesi alınmıştı.

İtfaiye raporunda elektrik kablolarının ısınmasına bağlı bir tutuşma söz konusu olduğu bildirilmişti.

KALYON VAKFI RESTORASYONU ÜSTLENDİ

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi'nin, aslına uygun şekilde restore edilmesi için hazırlıklara başlandı. Caminin tüm yenileme çalışmalarını Kalyon Vakfı üstlendi.