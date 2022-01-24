Van'daki terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ve özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı 4 operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu 8 zanlı ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.