AjansHaber.com.tr Gündem Terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Van'daki terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ve özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı 4 operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu 8 zanlı ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ATV'nin sevilen yarışması, acı bir tarihsel
İstanbul'da feci kaza
KKTC sandık başında
El Salvador Devlet Başkanı bomba esprilerine devam
Saatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi...
Arsa, tarla ve iş yeri satışları rekor kırdı
İstanbul-Ankara Yolu her iki yönde trafiğe açıldı