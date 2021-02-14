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Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 27 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek taş, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla eylem yapabilecekleri değerlendirilen "DGH" mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin evlerinde kurusıkı tabanca, patlayıcı yapımda kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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