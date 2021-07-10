Van'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 155 kilo 675 gram eroin bulundu
Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan kişinin kullandığı araçta 155 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir hafif ticari aracı takibe alan ekipler, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Kaçan şüphelinin kullandığı araç, uzun kovalamacanın ardından Karşıyaka Mahallesi'nde durduruldu.
Narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, çuvallar içerisinde araca gizlenmiş 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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