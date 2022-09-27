Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu

Van'da bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi objelere el konuldu.

Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli Y.E'nin yaşadığı evde arama yaptı.

Aramada, sikke görünümlü metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 metal obje ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen objelere ve tabancaya el konuldu.