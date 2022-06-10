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Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

- "Ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, sabah saat 09.02'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandığını söyledi.

Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Ekiplerimiz olay anından hemen sonra ilgili bölgede çalışmaya başladı. Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Van

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