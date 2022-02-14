Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar neticesinde; '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek' suçlarından, 14 Şubat 2022 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli 3 ilde (Van, Hakkari, Şırnak), 12 hedef şahsa yönelik operasyon icra edilmiş olup, aralarında güvenlik korucusu da bulunan 12 şüpheli gözaltına alınmıştır."