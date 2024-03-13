Valilik duyurdu: Pazartesi günü o ilde okullar tatil

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarılarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109.yılı için hazırlıklar devam ediyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanacak.

Bu kapsamda Çanakkale Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart'ta Çanakkale'de okulların tatil olduğu açıklandı.