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Vali Yerlikaya son durumu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hastanelerde son durumu açıkladı. Yerlikaya, alınan son tedbirlerden sonra hastanelerde yatan hasta sayısının yüzde 40 azaldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık." açıklamasını yaptı. Yerlikaya, "Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.

Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı.

Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz."

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