Vali Yerlikaya son durumu açıkladı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hastanelerde son durumu açıkladı. Yerlikaya, alınan son tedbirlerden sonra hastanelerde yatan hasta sayısının yüzde 40 azaldığını belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık." açıklamasını yaptı. Yerlikaya, "Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.
Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz."
#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020
Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq
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