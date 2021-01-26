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Vali ve Kaymakanlara militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Kaymakalara militan diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

 

PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri
Militan değil...

Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler
Militan değil....

Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan...

Kılıçdaroğlu'nun derdi belli...
"Militanlarıma dokunma!"

Dokunacağız...

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı.

KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız...

Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir...


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