Vali ve Kaymakanlara militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "militan" açıklamalarıyla ilgili..." ifadelerini kullanarak bir açıklama paylaştı: Bakan Soylu şunları söyledi:

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “militan” açıklamalarıyla ilgili... pic.twitter.com/hxDWcu137V