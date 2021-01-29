Vali ve kaymakamlara militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." demişti.

SKANDAL SÖZLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan' sözlerini katıldığı bir televizyon programında savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim eski milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor; 'vali militan, kaymakam militan, yargıç militan, alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. Hepiniz dava açın, diye. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Ahlaksızlığın militanısınız" ifadeleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu



🔹Dilekçede, "militan" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçunu işlediği kaydedildi. pic.twitter.com/WrIrq7J3r2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 29, 2021

SUÇ DUYURUSUDA BULUNULDU

İçişleri Bakanlığı tarafından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 81 ilin valiliklerinden de suç duyurularında bulunulurken Ankara Valiliğinin de harekete geçeceği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal 'militan' sözlerine sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, "Devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin 10'da 1'ini kendi vatandaşlarına göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici. Bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi." sözlerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK: MİLİTAN DİYENLER FAŞİSTİN TA KENDİSİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, valilere, kaymakamlara ve yargı mensuplarına "militan" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Valiler, kaymakamlar, yargı mensupları ellerinden gelen en iyisini milletin emrinde olmak anlayışıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistin ta kendisidir. Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor." ifadelerini kullanmıştı.