Vali Gül’den İP'li Ümit Özdağ’a muhteşem cevap

Gül Özdağ'a "Siz tek başınıza 5. Organize Sanayi Bölgesi’nin yolunu bulamazsınız, haber verirseniz bir rehber eşliğinde tek tek gezdirelim" dedi.

Davut Gül; Gaziantep'te köklü firmaların yeni fabrikalarının resmî açılışını yaptıklarını belirterek, "Siz (Ümit Özdağ) tek başınıza 5. Organize Sanayi Bölgesi'nin yolunu bulamazsınız, haber verirseniz bir rehber eşliğinde tek tek gezdirelim" ifadelerini kullandı.

GÜL: "BİZ 300 FİRMA AÇMADIK, BİZ 300 TESİS AÇTIK"

Gaziantep Valisi Davut Gül; Gaziantep'te 300 fabrikanın açılış töreninin ardından tesislerin yeni olmadığına ilişkin iddialara cevap verdi ve "Biz 300 firma açmadık, biz 300 tesis açtık" dedi.

Davut Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Gaziantepli sanayicinin alın teri, göz nuru 5. Organize Sanayi Bölgesi'nin varlığını ispatlamak için ulusal ve yerel basınla birlikte 5 saat fabrika gezdik. Tartışma devam ederse 300 fabrikanın sahiplerini size misafirliğe göndereceğiz. Güzel haberlerle mutlu olun!" dedi.

ÖZDAĞ: "SON 2 YILDA AÇILAN 300 FABRİKADAN KAÇ TANESİ 45 YILDIR ÇALIŞIYOR?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ; Davut Gül'ün açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi.

Özdağ, "Sayın Valim son 2 yılda açılan 300 fabrikadan kaç tanesi Can Tuğsuz'un ifade ettiği gibi 45 yıldır çalışıyor? 5 saat değil 25 saat gezseniz de bu sorunun cevabını vermeden gezi bitmez. Hâlâ dürüst ve cesur işadamlarının olması sizi şaşırttı mı yoksa" iddiasında bulundu.

GÜL: "KÖKLÜ FİRMALARIN YENİ FABRİKALARININ RESMÎ AÇILIŞINI YAPTIK"

Gaziantep Valisi Davut Gül de; Ümit Özdağ'ın suçlamalarına cevap verdi. Gül; "Sayın vekilim, Gaziantepli firmalar arasında 80 yıllık olan da var! Fabrikaları açılışa biz önerdik. Köklü firmaların yeni fabrikalarının resmî açılışını yaptık. Siz tek başınıza 5. OSB'nin yolunu bulamazsınız, haber verirseniz bir rehber eşliğinde tek tek gezdirelim" dedi.

ERDOĞAN: "HİÇ KİMSE ÖZEL SEKTÖRE DÜŞMANLIK YAPMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni'nde konuşmuş ve "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi, yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye'nin kalkınmasını, güçlenmesini, ekonomik ve ticari açıdan gelişmesini savunan hiç kimse özel sektöre düşmanlık yapmaz" demişti.