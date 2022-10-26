Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor!

Süper Lig’de çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş’ın önceki akşam deplasmanda Atakaş Hatayspor’a son dakika golüyle yenilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Hatayspor maçını tam kadro halinde izleyen siyah-beyazlı yönetim dün akşam Ahmet Nur Çebi başkanlığında gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda kredisini tamamen tüketen Teknik Direktör Valerien Ismael ile hemen yolları ayırma kararı aldı.

Siyah-beyazlılar daha sonra sözleşmesini feshetmek için Valerien Ismael ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede tarafların ayrılık için anlaşmaya vardıkları belirlendi. Beşiktaş’ın, yıllık ücreti 1.2 milyon euro olan Valerien Ismael’e 450 bin euro fesih tazminatı ödeyeceği belirtildi. Fransız hocanın bugün Ümraniye’ye giderek yöneticiler, oyuncular ve personelle vedalaşacağı kaydedildi.

Bir numaralı aday Sergen Yalçın

Beşiktaşlı yöneticilerin, Atakaş Hatayspor maçından sonra gerçekleştirdiği toplantıda, Valerien Ismael’in yerine göreve getirilebilecek isimlerin de konuşulduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Ismael’le yolların ayrılmasıyla kesinlikle yerli teknik adama dönüş yapacağı savunuldu. Adaylar içinde taraftarların yeniden takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın bir numarada yer alırken, alternatif isimler arasında ise Samet Aybaba, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek’in bulunduğu aktarıldı.