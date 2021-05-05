Vaka sayısı en çok bu illerde azaldı

Buna göre; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars vakaların en çok azaldığı 5 il oldu.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars. pic.twitter.com/e7xDJWuday — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2021

VAKA HARİTASININ GÜNCEL HALİ

Sağlık Bakanı Koca, dün de il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı. Koca paylaşımında "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" mesajına yer vermişti.

Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller olmuştu.