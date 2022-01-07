Vaka sayısı alarmda, yeni tedbirler kapıda

Son 10 gün içinde yaklaşık 3 kat artan vaka sayılarının birkaç hafta içinde 100 bine ulaşabileceği yorumları yapılıyor.

Hürriyet'in haberine göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi.

Ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Ölüm oranının gerilemesinde aşı faktörünün rol aldığı değerlendiriliyor.

"90-100 bine kadar çıkabilir"

Konu hakkında görüş bildiren uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Gündemde tam kapanma yok

Yapılan değerlendirmelerde tam kapanma gibi radikal kararlar yerine noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Muhtemel tedbirlerin sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları:

Yüzde 50 doluluk oranı şartı

Lokanta, kafe, sinema, konser gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.

Kapalı mekanlara girişte 3. doz aşı zorunluluğu

Özellikle futbol karşılaşmalarının tam kapasite ile oynanmasının vaka sayılarında ciddi artışlara neden olduğu tartışılırken yeni önlemler arasında kapalı mekanlara girişlerde 3.doz aşı mecburiyeti getirilebilir.

Sömestr uzatılabilir

Uzmanlar, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin vaka sayılarının seyri açısından önemli sonuçları olacağını, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığını, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağını değerlendiriyor.