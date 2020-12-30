Vahşice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay

Canice katledilen Sözer'in Kemal Delbe tarafından 2 gün boyunca evinde esir alındığı öğrenildi.

Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüphelinin akademisyeni 2 gün boyunca evinde esir aldığı ortaya çıktı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili Kemal Delbe'nin ilk ifadesinin detaylarını anlattı. Buna göre, Delbe, gözaltına alındıktan sonra verdiği ilk ifadede 32 yaşında olduğunu ve inşaatlarda işçilik yaptığını söyledi.

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Delbe'nin binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı



🔹Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde Aylin Hoca'yı katleden Kemal Delbe'nin saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. pic.twitter.com/ANYiTRWsfj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 30, 2020

Akademisyen Sözer'i tanıdığını iddia eden Delbe, sabah saat 08.00 sıralarında Sözer'in evine gittiğini belirtti. Orada bir süre Sözer ile konuştuğunu, daha sonra aralarında bir tartışma çıktığını söyleyen Delbe, bu tartışma sırasında Sözer'i boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

POLİSİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI

Uludağ, olayın ayrıntılarını şöyle aktardı: "Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa dayanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İÇİN EVİ DE YAKMIŞ

Niye evi yaktıklarını sorduklarında ise; olaya bir hırsızlık süsü vermek için bu işlemi yaptığını da söylüyor. Sabah kadar bu sorgu sürecek fiziki deliller aranacak. İşin netliği sabaha kadar devam edecek."

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

Maltepe'de meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe'de gözaltına alınan Kemal Delbe, Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılansoruşturmada Kemal Delbe'nin cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.