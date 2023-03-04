V Club’dan depreme karşı güvenli arsa projesi "Arsa Ankara"

Yatırımcıyı erişilebilir bütçelerle tapu sahibi yapan V Club, Türkiye’nin deprem riski en düşük bölgelerinden olan Ankara Beypazarı’nda hayata geçirdiği “Arsa Ankara” projesi ile sağlam zeminli, güvenli ve ulaşılabilir fiyatlara konut arsaları sunuyor.

Küçük bütçelerle tapu sahibi olma imkanı

“Ulaşılabilir tapu” hedefi ile uygun bütçeli ve sürdürülebilir yatırım ürünleri sunan V Club, deprem tehlikesinden uzak, güvenli bir bölge olan Ankara Beypazarı’nda yer alan ‘Arsa Ankara’ projesi ile küçük yatırımcılar için büyük bir yatırım fırsatı geliştirdi.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de herkesin güvenli bir ikinci evi olması hedefiyle geliştirilen Arsa Ankara, Beypazarı’nda 1.000 konutluk bir arazi üzerinde yatırımcıya sağlam zeminli ve güvenli bir arsa üzerinde ev sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor.

Güvenli bir gelecek

Ankara Beypazarı’nda resmi ve onaylı master plan içinde yer alan “Arsa Ankara”, 180 Bin m2 büyüklüğe ve toplam 1.000 konutluk alana sahip. “Arsa Ankara” sadece bir yatırım projesi olmakla kalmıyor, güvenli bir geleceğin de kapılarını açıyor.

Projeden tapu sahibi olan yatırımcılar evlerinin yapım sürecinde Ekmas Müteahhitlik’ten de destek alabiliyor.

Öztürk; “Depremi düşünerek yeni yaşam alanları hazırlamalıyız”

Arsa yatırımını yükselen bir değere dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten V Club Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, yeni projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Arsa Ankara’yı, başta deprem riskini ve daha sonra da doğa ve sağlık konularını düşünerek geliştirdik. Ayrıca projemiz doğa çocuk oyun ve deneyim alanları, çok amaçlı spor alanları, sanat atölyeleri, sosyal ve eğlence alanları ile donatılmış şekilde projelendirildi.” dedi.

Ülkemizde yaşanması muhtemel bir deprem nedeniyle yaklaşık bir yıl önce bu projenin hazırlıklarına başladıklarını anlatan Öztürk, “Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah’ım bir daha böyle acıları bu millete yaşatmasın. Deprem maalesef ülkemizin bir gerçeği ve hepimizin üzerinde olumsuz ekonomik ve psikolojik etkileri var. Olası bir depreme, binalarımızın depreme dayanıklılığını arttırarak hazırlanmanın yanı sıra yaşadığımız bölgelerin alacağı hasarı da düşünerek yaşamlarımızı sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürmek için yeni yaşam alanları da hazırlamalıyız. Bu sebepledir ki başkent Ankara’nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerine sahip ilçesi Beypazarı’nda Arsa Ankara projesini satışa çıktık.”

Hali hazırda satışa sunmuş oldukları Dikili, Avşa ve Assos projeleri ile yatırımcılar için erişilebilir bütçelerle kazandıran arsa projeleri geliştirdiklerini kaydeden Öztürk, V Club olarak Türkiye’de bu alanda önemli bir açığı kapattıklarını dile getirdi.